Interpol jagt 85 Terrorverdächtige

Interpol hat am Dienstag eine Fahndung nach 85 mutmaßlichen Terroristen gestartet, die Anschläge in Saudi-Arabien geplant haben sollen. Die saudi-arabischen Behörden hätten um den Fahndungsaufruf gebeten, teilte die internationale Polizeiagentur mit Sitz in Lyon mit. Noch niemals sei gleichzeitig nach so vielen Verdächtigen gesucht worden.
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Die Interpol hat einen Alarm der Stufe Orange ausgelöst. Damit wird vor Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit gewarnt.
Auf der Fahndungsliste stehen 83 Saudi-Araber sowie zwei Jemeniten. Unter ihnen ist ein Mann, der mit einer Tochter von Al-Kaida-Chef Osama bin Laden verheiratet ist. Ein weiterer soll in einen Mordanschlag auf den US-Botschafter im Jemen verwickelt gewesen sein.
Die Gesuchten stehen im Verdacht, Anschläge gegen die Öl-Einrichtungen oder gegen Sicherheitskräfte geplant oder Al Kaida mit Waffen versorgt zu haben, heißt es in der Interpol-Erklärung. Ausgelöst wurde der Alarm vom National Central Bureau (NCB) in Riadh.
Die Liste der Interpol
FamiliennameVornameGeburtsdatumNationalitätABDUH HUSSAIN MOHAMMED 20/1/1958 Saudiarabien ABO ALKHAIRMOHAMMAD 18/6/1975 Saudiarabien ALAIADABDULLAH MOHAMMED ABDULLAH14/12/1983SaudiarabienALAJLAN FAHAD MOHAMMED. S 4/9/1985 Saudiarabien ALAMRI MOHAMMED 10/6/1982 Saudiarabien ALANAZI ADEL 12/9/1984 Saudiarabien ALASIRI WALEED 4/3/1982 Saudiarabien ALAURU KALD 29/7/1972 Saudiarabien ALBOHAIJI BOHAIJ ABDULAZIZ A 19/10/1988 Saudiarabien ALDOSARI ABDULRAHMAN ABDULLAH 24/9/1985 Saudiarabien ALDUBIKHI ABDULLAH. O. A 3/10/1983 Saudiarabien ALFEFEY JABER 25/8/1975 Saudiarabien ALFURHUD AHMED ALI ATALLAH 27/6/1985 Saudiarabien ALGHAMDI OTHMAN BIN AHMED BIN OTHMAN 27/5/1979 Saudiarabien ALGOFIL OBAID MUBRK. O 10/2/1982 Saudiarabien ALHARBIABDULLAH ABDULRAHMAN.M 1/9/1970 Saudiarabien ALHARBI BADR SAOUD AOUAYED 16/8/1971 Saudiarabien ALHARBI FAYEZ GHUNAYM .H 22/3/1982 Saudiarabien ALHARBI KHALID 8/2/1979 Saudiarabien ALHARBI MOHAMMED 30/7/1973 Saudiarabien ALHARBI RAEID 23/10/1988 Saudiarabien ALHASNANI ATEEQ FARAJ . S 7/1/1987 Saudiarabien AL HBLIAN BARAHIM SULIMAN H 17/12/1984Saudiarabien ALHEBLEEN SALEH 21/6/1981 Saudiarabien ALHUSSAIN HAMAD HUSSAIN NASSER 6/2/1988 Saudiarabien ALHUTHALI AHMAD BIN QUTAIM M 30/1/1974 Saudiarabien ALJEATHEN FAHAD MOHAMMED ALI 23/4/1987 Saudiarabien ALJTILAI FHAED .S.S 1/5/1983 Saudiarabien ALJUWAYR ABDULLAH FARRAJ MOHAMMED 25/3/1985 Saudiarabien ALKHALDI FAISAL 22/7/1984 Saudiarabien ALMAJED MAJED 31/7/1973 Saudiarabien ALMARSHAD ABDULLAH ABDULRAHMAN ABDULLAH 25/5/1987 Saudiarabien ALMKHALLAFI SALEH 21/6/1983 Saudiarabien ALMODHYAN IBRAHEM M. A 4/7/1988Saudiarabien ALMUQATI MIQAD 6/7/1978 Saudiarabien ALMUTAIRI OQEEL OMISH .A 10/7/1975 Saudiarabien ALMUTAIRI TALAIHAN 8/8/1975 Saudiarabien ALMUTLAQ MOHAMMED 15/9/1985 Saudiarabien ALOMAR ABDULAZIZ .A 18/9/1984 Saudiarabien ALOMRI THAMER 23/7/1986 Saudiarabien ALOTAIBI FAWAZ ALHUMAIDI HAJED 24/12/1974 Saudiarabien ALOTAIBI KHALID 6/6/1984 Saudiarabien ALOTAIBI MOHAMMED 31/8/1978 Saudiarabien ALOTAIBI OBAID ABDULRAHMAN.A 27/1/1978 Saudiarabien ALOTAIBI SULTAN 16/1/1985 Saudiarabien ALQAHTANIABDULLAH SALEM . D 21/8/1971 Saudiarabien ALQAHTANI BADAH MUQAHHIS BADAH 27/2/1985 Saudiarabien ALQAHTANI BASIL AYDH A 1/9/1982 Saudiarabien ALQAHTANI HASSAN AYED.B 26/7/1982 Saudiarabien ALQAHTANI NAIF 25/3/1988 Saudiarabien ALQARAWISALEH 15/11/1982 Saudiarabien ALRASHED MOHAMMAD 6/3/1983 Saudiarabien ALRBAISH EBRAHIM S M 19/7/1979 Saudiarabien ALREMI QASIM 5/6/1978 Jemen ALREYAEE ABDULLAH NASSER SULAIMAN 17/11/1984Saudiarabien ALROUILI FAHAD RAQAD. S 31/3/1978 Saudiarabien ALSAEGH ADNAN MOHAMMED ALI 7/1/1978 Saudiarabien ALSALOOM ABDULLAH ABDULKAREEM.I 12/1/1984 Saudiarabien ALSAMITI KHALID 26/9/1984 Saudiarabien ALSAWED OTHMAN 3/3/1976 Saudiarabien ALSBHUA AZAM .A.R.12/4/1976 Saudiarabien ALSHABAAN HASSAN IBRAHIM HAMAD 9/3/1983 Saudiarabien ALSHADOAKI MASHAL 18/1/1982 Saudiarabien ALSHAHRY ABDALELAH MOUSTAFA 26/12/1992 Saudiarabien ALSHANBARI ALI SAUD .O 6/11/1980 Saudiarabien ALSHAREKH ABDULMOHSEN ABDULLAH IBRAHIM 12/7/1985 Saudiarabien ALSHEHRI BADER MOHAMMAD N 6/6/1978 ALSHEHRI OSAMA HAMOUD KH17/9/1981 Saudiarabien ALSHEHRI SAID 20/9/1973 Saudiarabien ALSHEHRI YOUSEF 7/9/1985 Saudiarabien ALSHIHA AHMED SALEH ALI 24/4/1982 Saudiarabien ALSULMI FOZAN 26/11/1980 Saudiarabien ALTAWIJERI AHMED IBRAHIM M 27/5/1979 Saudiarabien ALTUKRUNI YOUSEF 8/10/1987 Saudiarabien ALWAHAISHI NASER 1/10/1976 Jemen ALZAHRANI AHMED ABDULLAH S 15/9/1978 Saudiarabien ALZAHRANI AHMED ALI BARAKAT 16/9/1984 Saudiarabien ALZAHRANI MUJEB 6/6/1978 Saudiarabien ALZAIDI RAYAN 13/10/1987 Saudiarabien ASERI ABDULLAH HASSAN 28/6/1986 Saudiarabien ASIRI IBRAHIM HASSAN T 18/4/1982 Saudiarabien ASIRI TURKI MASHAWA ZAED 15/2/1978 Saudiarabien BARGHASH WALEED 20/2/1981 Saudiarabien DAMJAN OSAMAH ALI ABDULLAH 13/1/1985 Saudiarabien MUQRAM MURTADH 27/3/1976 Saudiarabien