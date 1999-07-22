Interunfall AG mit "A+"-Rating der Assekurata

Die Vorstände der Interunfall Versicherung AG können ruhigen Gewissens Sommerurlaub machen. Die Note "A+" der deutschen Versicherungsrating-Agentur Assekurata bescheinigt dem Unternehmen



eine sehr gute Gewinnsituation, eine exzellente Sicherheitslage, eine gute Kundenorientierung sowie eine zufriedenstellende Wachstumsqualität. A+ ist das zweitbeste Rating nach A++ und vor A.



Die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH hat bisher in Österreich drei Versicherungen geratet. Die VJV (Volksfürsorge Jupiter) erhielt die Note "A", das dritte Unternehmen hat noch nicht



entschieden, ob das Rating publiziert werden soll, hieß es gestern in einer Pressekonferenz.