Investition gegen die Einbrecher?

Aber auch wenn sogar der kritische Journalist Florian Klenk die relative Sicherheit ins Treffen führte und vor einer Hysterie warnte, zeigte sich kein Besserungs-Licht am Horizont. Dass Einbruchswellen immer wieder abebben, beruhigte ebenso wenig wie der Schnellsiederkurs des "Einbrecherkönigs" in Türaushebeln und Schlösserknacken. Möglicherweise hat die Sendung aber doch den vielen noch sorglosen Zusehern bewusst gemacht, dass Einbruch kein Problem der anderen ist, sondern schon bald das ihre sein könnte. Und dass sie selbst Aufmerksamkeit und Geld in die Sicherheit ihres Eigentums investieren sollten.