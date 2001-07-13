Investitionen fast ein Drittel höher

Im ersten Halbjahr 2001 wurden gemeinsam von der ABA und den regionalen Ansiedlungsgesellschaften 71 Unternehmen (78 im Vergleichszeitraum 2000) bei der Ansiedlung in Österreich unterstützt. Das damit verbundene Investitionsvolumen betrug über 4,9 Mrd. Schilling (plus 31%); die von der ABA betreuten Investoren schufen 2.147 Arbeitsplätze (minus 46%).



Bei den Herkunftsländern führt Deutschland mit 23 Unternehmen. Unsere östlichen Nachbarn sind mit zwei Unternehmen aus der Slowakei und einem aus Slowenien nur schwach vertreten. Andere Investoren nutzen aber den Standort Österreich für die Errichtung von Europa- bzw. Osteuropazentralen (13 Projekte). In der Branchenanalyse liegt der Schwerpunkt weiterhin bei Telekom- und IT-Projekten. Einerseits ließen sich mit dem Einbruch in dieser Branche die geringere Anzahl der Projekte im Vergleich zum 1. Halbjahr 2000 erklären, argumentierte Sigl, andererseits seien die getätigten Investitionen im IT-Bereich besonders hoch und der Mitarbeiteraufwand eher gering, was den Anstieg des Investitionsvolumens und die geringere Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze erkläre. Einige ABA-Projekte seien aber auch am Mangel von geeigneten Arbeitskräften gescheitert.



"Der internationale Wettbewerb um Betriebsansiedlungen wird immer härter", betonte Sigl, insbesondere Deutschland stehe nach der dortigen Senkung der Unternehmenssteuern bezüglich Betriebsansiedlungen aus Drittländern in starker Konkurrenz mit Österreich. Auch Bundesminister Bartenstein schlägt in die selbe Kerbe: Österreich müsse darauf achten, seinen Standortvorteil zu behalten. Dazu sei die von der Regierung geplanten Senkung der Kapitalertragssteuer und der Lohnnebenkosten notwendig. Dem zweiten Halbjahr 2001 blickt die ABA optimistisch entgegen. In Zukunft soll in der Strategie der ABA jedoch mehr auf Qualität (Technologietransfer, Unterstützung von Clusterbildung, Forschung und Entwicklung) als auf Quantität gesetzt werden.