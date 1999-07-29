Investkredit AG will ihre Eigentümerbasis verbreitern

Im Zuge einer im Herbst stattfindenden Kapitalerhöhung um 40 Mill. Schilling · es handelt sich hierbei um die zweite Tranche des genehmigten Kapitals in Höhe von 100 Mill. Schilling · soll



unter Verzicht der Eigentümerbanken auf ihre Bezugsrechte der Anteil der Industrieaktionäre von derzeit 13% auf 19% angehoben werden.



Größte Aktionärin des mehrheitlich den österreichischen Banken gehörenden Instituts ist die Bank-Austria-Gruppe mit rund 24,8%.



Die Investkredit erzielte im ersten Halbjahr 1999 in der Gruppe ein Betriebsergebnis von 210 (202) Schilling. Die Bilanzsumme wuchs aufgrund des verstärkten Wertpapiergeschäfts um 16% auf 84,4 Mrd.



Schilling, sagte Investkredit-Vorstand Alfred Reiter gestern vor Journalisten. Das Finanzierungsvolumen stieg um 8% auf 68,2 Mrd. Schilling.