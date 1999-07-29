Investkredit AG will ihre Eigentümerbasis verbreitern

Die Österreichische Investitionskredit AG (Investkredit), Spezialbank für Unternehmen, will ihre Eigentümerbasis verbreitern.
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Im Zuge einer im Herbst stattfindenden Kapitalerhöhung um 40 Mill. Schilling · es handelt sich hierbei um die zweite Tranche des genehmigten Kapitals in Höhe von 100 Mill. Schilling · soll
unter Verzicht der Eigentümerbanken auf ihre Bezugsrechte der Anteil der Industrieaktionäre von derzeit 13% auf 19% angehoben werden.
Größte Aktionärin des mehrheitlich den österreichischen Banken gehörenden Instituts ist die Bank-Austria-Gruppe mit rund 24,8%.
Die Investkredit erzielte im ersten Halbjahr 1999 in der Gruppe ein Betriebsergebnis von 210 (202) Schilling. Die Bilanzsumme wuchs aufgrund des verstärkten Wertpapiergeschäfts um 16% auf 84,4 Mrd.
Schilling, sagte Investkredit-Vorstand Alfred Reiter gestern vor Journalisten. Das Finanzierungsvolumen stieg um 8% auf 68,2 Mrd. Schilling.