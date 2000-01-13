Investkredit Austria AG im steten Aufwärtstrend

Die Strategie, am Erfolg dynamisch wachsender Unternehmen mitzunaschen, hat der Investkredit Bank AG im abgelaufenen Jahr 1999 beim Jahresüberschuss ein sattes Plus von 96% auf 209 Mill. Schilling | beschert.
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Das EGT stieg um 75% auf 215 Mill. Schilling. Investkredit-Generaldirektor Alfred Reiter kündigte gestern, Mittwoch, in einer Pressekonferenz eine von 10% auf 12% erhöhte Dividende an.
Die Produktpalette der "Bank für Unternehmen", die mehrheitlich im Eigentum österreichischer Banken steht, wurde im vergangenen Jahr durch moderne Finanzierungsformen weiter ergänzt. So hat die
Investkredit wie berichtet als erste österreichische Bank einen Fonds für Mezzaninkapital geschaffen. Die Finanzierungen erreichten 1999 ein Volumen von 53,1 Mrd. Schilling (plus 13%), wobei die
Wertpapierfinanzierungen im internationalen Geschäft um 55% auf 6,8 Mrd. Schilling zulegten, berichtete Reiter. Die sieben eigenen Fonds der Bank erreichten einen Wert von 4,5 Mrd. Schilling.
Rund 13% der Investkredit sind derzeit in den Händen von privaten Industrieäktionären. Dieser Anteil soll heuer durch die Plazierung der noch offenen Tranche von 40 Mill. Schilling des genehmigten
Kapitals auf 20% erhöht werden, sagte Vostand Wilfried Stadler.