Investment: DWS und DeAM fusionieren

Die DWS (Austria) Investmentgesellschaft wird per 1. September 2004 mit der Deutschen Asset Management GmbH fusionieren, gab das Unternehmen in einer Pressekonferenz bekannt. Mit dieser "Vermählung" würde DWS Investments den Standort Österreich festigen, erklärte das Management. "Sie ziehen zusammen und teilen sich den Haushalt", sagte die Sprecherin der Geschäftsführung Vera Pingl-Cervenka in Anspielung auf die möglichen Einsparungen beim Verwaltungsaufwand.



Die Deutsche Asset Management mit Sitz in Frankfurt bleibt als Produktanbieter für institutionelle Kunden weiterhin bestehen ebenso wie das Sales-Team, welches nun institutionelle Gesamtlösungen unter dem Firmennamen DWS (Austria) Investmentgesellschaft mbH anbietet. Beratungen über DW Produkte erhalten Endkunden sowie Vertriebspartner vom Retail Salses-Team der DWS Austria.



Seit der Aufnahme der Tätigkeit in Österreich 1995 sei die Nachfrage nach DWS Produkten stetig gestiegen - derzeit verwalte das Unternehmen mit 18 Mitarbeitern Kundengelder in der Höhe von 6,5 Mrd. Euro.