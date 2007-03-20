Investor, nicht Heuschrecke

Seit 2000 ist Christian Wildmoser Senior Managing Director des Investmenthauses CVC Capital Partners, seit 2001 interessiert sich der 1955 in Ottenheimer bei Linz geborene studierte Ökonom für Böhler Uddeholm. Er führte schon damals - noch mit der ÖIAG - erste Gespräche. Als im vergangenen Herbst Übernahmegerüchte zu brodeln begannen - und die Böhler-Aktie zu steigen - hielt sich CVC bedeckt. Und auch jetzt outete man sich erst, nachdem ein rätselhafter Kursanstieg um 30 Prozent am vergangenen Freitag für Aufregung sorgte. "Wir haben keine Aktien gekauft", betont Wildmoser - man wolle eine freundliche Übernahme, ein langfristiges Engagement.