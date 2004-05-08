Irak-Foltervorwürfe: Anklage statt Hochzeit

Die Tageszeitung "Washington Post" veröffentlichte am Donnerstag auf ihrer Titelseite ein neues Misshandlungs-Foto: Lynndie England, die junge Frau mit dem Bubi-Haarschnitt hält eine lange Leine in der Hand, die um den Hals eines nackten, am Boden liegenden irakischen Gefangenen geknüpft ist.



Zuvor war England schon bei anderen Misshandlungsaufnahmen mit nackten Irakern sowie lächelnden und Zigarette rauchenden Soldaten durch ihren in die Höhe gestreckten Daumen als Zeichen des Triumphes aufgefallen.



Mehr als 1000 Fotos hatten die US-Soldaten mit ihren Digitalkameras ab Sommer vergangenen Jahres über ihren Dienstalltag gemacht, darunter auch Aufnahmen, auf denen sie Sex miteinander simulieren. Nach Angaben des Blattes zirkulierten die Aufnahmen per E-Mail unter den Soldaten der 372. Kompanie der Militärpolizei in Cresaptown im US-Bundesstaat Maryland. Die Aufnahmen führten später zu den Anklagen gegen sechs Armeeangehörigen.



Das Verteidigungsministerium hat die Namen der Soldaten nicht veröffentlicht. Nach Angaben der "Washington Post" soll die 21- Jährige dazugehören. England war aus ihrer Einheit nach Fort Bragg im Bundesstaat Nord-Carolina versetzt worden, als sie schwanger wurde. Dort soll sie nach US-Medienberichten inzwischen festgenommen worden sein. Der Vater des Kindes soll nach Angaben der "Baltimore Sun" einer der anderen angeklagten Soldaten sein. Die beiden hätten heiraten wollen.



Lynndie England hat auf den ersten Blick keine einfache Biografie. Sie wird von Verwandten als starrköpfig und unabhängigkeitsliebend beschrieben. Mit 21 hat sie bereits ihre erste Ehe und Scheidung hinter sich. Sie arbeitete nach Presseberichten in einer Hühnerfabrik in West-Virginia und träumte vom College, um später als Meteorologin das Heraufziehen von Stürmen voraussagen zu können. England sei dann in die Reserve eingetreten, weil sie selbst das Geld für ihre Ausbildung verdienen wollte, erzählte die Mutter der Tageszeitung "New York Times". Zuerst soll Lynndie absolut begeistert über den Einsatz im Irak gewesen sein, erzählt die Mutter. Doch dies sei später einer Bitterkeit gewichen. Ihre Tochter habe ihr gesagt, sie sei von Kameraden gebeten worden, für die Bilder zu posieren. ""Mutter", sagte sie zu mir, "ich war zur falschen Zeit am falschen Ort". dpa