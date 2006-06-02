Irak: Noch ein Massaker auf Video

Die BBC erhielt das am Donnerstag ausgestrahlte Video nach eigenen Angaben von einer sunnitischen Moslemgruppe, die gegen die US-Streitkräfte sind. US-Behörden hatten laut BBC angegeben, dass bei einem Schusswechsel, in den US-Soldaten verwickelt waren, ein Haus eingestürzt sei. Dabei seien vier Menschen getötet worden, zwei Frauen, ein Kind und ein mutmaßlicher Extremist. In einem Bericht der irakischen Polizei hieß es dagegen, die US-Soldaten hätten Menschen zusammengetrieben und willkürlich elf von ihnen erschossen. Ein Sprecher der US-Streitkräfte im Irak sagte laut BBC, der Fall werde untersucht.



Maliki hat die mutmaßlichen Tötungen in Haditha als "schreckliches Verbrechen" verurteilt. US-Präsident George W. Bush kündigte eine umfassende Aufklärung des Vorfalles an. Militärermittlern zufolge sollen US-Marine-Infanteristen im vergangenen November in dem westirakischen Ort 24 Zivilisten offenbar willkürlich erschossen und dies später vertuscht haben. Ein Bombenanschlag in nächster Nähe, bei dem einer ihrer Kameraden getötet worden war, soll dem Massaker vorausgegangen sein.



Bush hatte die Öffentlichkeit monatelang nicht über die Vorwürfe informiert. Der Nationale Sicherheitsberater Stephen Hadley habe Bush am 11. März über die Ermittlungen gegen die Marineinfanteristen in Kenntnis gesetzt, teilte das Präsidialamt am Donnerstag in Washington mit. Demnach wartete Bush mit seiner ersten öffentlichen Äußerung zu dem Fall bis Mittwoch, weil er die Untersuchung nicht behindern oder beeinflussen wollte. Die Ermittler der US-Armee wollen die Leichen der vermeintlichen Massaker-Opfer nun exhumieren und untersuchen, um feststellen, aus welcher Entfernung und aus welchem Winkel die tödlichen Schüsse auf die Iraker abgegeben wurden und wie groß das Kaliber der verwendeten Waffen war, berichtete die "Washington Post".



Ein Militärgericht im US-Staat Maryland hat einen Hundeführer des US-Heeres wegen Misshandlung von Häftlingen im irakischen Gefängnis Abu Ghraib schuldig gesprochen. Die Geschworenen befanden den 32-jährigen Santos Cardona der Pflichtversäumnis und der Bedrohung eines Gefangenen mit einem Hund für schuldig. Die Beratungen über das Strafmaß sollten am Freitag beginnen. Cardona drohen dreieinhalb Jahre Haft und eine unehrenhafte Entlassung.



Cardona wurde von einigen schwerer wiegenden Anklagepunkten freigesprochen. Dazu zählt, dass er es zugelassen haben soll, dass sein Hund einen Gefangenen biss und dass er mit anderen Hundeführern verabredet haben soll, Gefangenen mit den Tieren massiv Furcht einzuflößen. Cardona ist der elfte US-Soldat, der im Zusammenhang mit der Misshandlung von Gefangenen in Abu Ghraib Ende 2003 und Anfang 2004 schuldig gesprochen wurde.

Bombenanschläge in Bagdad

Auf einem belebten Tiermarkt im Zentrum von Bagdad sind am Freitag zwei Bomben kurz nacheinander explodiert. Nach Angaben von Sicherheitskräften und Augenzeugen wurden vier Menschen getötet und mindestens 50 weitere verletzt. Bei einer Bombenexplosion im östlichen Stadtteil Neu-Bagdad starben zwei Zivilisten. Ein weiterer Anschlag richtete sich im westlichen Stadtteil Al-Mansur gegen eine Polizeipatrouille. Nach Polizeiangaben wurde ein Mensch getötet, vier verwundet. Ein weiterer Mensch kam den Angaben zufolge bei einer Bombenexplosion im Schiitenviertel Al-Jedidah ums Leben. Im Norden des Irak erschossen am Donnerstagabend Angreifer den stellvertretenden Leiter der Polizeieinheit, die die Ölanlagen schützen soll. Ein Leibwächter wurde ebenfalls getötet.



Der Anführer des Terrornetzwerks Al-Kaida im Irak, Abu Mussab al-Zarqawi, hat sich offenbar in einem neuen Tonband an seine sunnitischen Anhänger gewandt. In der am Donnerstag im Internet veröffentlichten Botschaft rief ein Sprecher, der wie Zarqawi klang, die Sunniten des Golf-Staates zu neuer Gewalt gegen "ungläubige" Schiiten auf.