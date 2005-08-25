Irak: Verfassung bleibt umstritten

Beobachter werteten dies als Zeichen, dass über die wichtigsten Streitfragen wie der Errichtung eines föderalistischen Staates weiterhin keine Einigung erzielt werden konnte. Wegen dieser Kontroverse hatte Parlamentspräsident Hashim al-Hassani die Abstimmung am vergangenen Montag um weitere drei Tage verschoben.



Um die Verhandlungen voranzutreiben, war Staatspräsident Jalal Talabani zuvor mit 15 sunnitischen Konventsmitgliedern zusammengetroffen. Er äußerte er sich weiterhin optimistisch hinsichtlich einer möglichen Einigung.