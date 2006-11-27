Iran-Geschäft: ÖBB ziehen Notbremse

Huber, nach eigenen Angaben erst seit vier Wochen über die Causa unterrichtet, will nun alle ausländischen Bau-Projekte mit dem Verweis, dass das Kerngeschäft der ÖBB in Österreich liege, stoppen. Auch die China-Geschäfte zur Entwicklung von Wagonröntgengeräten seien noch einmal "in Prüfung". Die Suche nach den "Schuldigen" erweist sich unterdessen schwieriger als angenommen. Die zuletzt angekündigte Frühpensionierung des für den Iran-Vertrag zuständigen 51-jährigen Managers Alexius Vogel ist Huber zufolge von der laufenden Prüfung der Juristen abhängig.

Keine Stornokosten?

Vogel hatte im Frühsommer - damals noch als Geschäftsführer der ÖBB-Tochter Austrian Rail Consulting and Construction (ARCC) - einen Vorvertrag zu Bau, Finanzierung und Betrieb einer 70 km langen Schnellbahnverbindung im Großraum Teheran unterzeichnet. Während vergangene Woche von drohenden Stornogebühren in Höhe von ein bis drei Mio. Euro berichtet worden war, erklärte Huber am Montag, nach derzeitigem Stand fielen keine Stornokosten an.



Indirekt zog der Holding-Vorstand in der Affäre aber auch den ÖBB Infrastruktur Betrieb AG in die Verantwortung. Die ARCC unterstehe zu hundert Prozent der Infrastruktur Betrieb AG. "Wenn sie der Holding unterstellt wäre, hätte es das nicht gegeben", sagte Huber. Irans Wirtschaftsministerium will in den kommenden Tagen auf den Rückzieher Österreichs reagieren.