Iran gibt im Atomstreit Gas

Überhaupt sei der Iran bereit, weitere Gespräche mit der EU nur ohne Vorbedingungen zu führen. Auf die Ankündigung der EU-3 (Deutschland, Frankreich und Großbritannien) reagierte auch das iranische Parlament am Wochenende sehr erbost. Sollte der Iran wegen des Konflikts vor den UN-Sicherheitsrat zitiert werden, so werde es seine Nuklearanlagen künftig nicht mehr für unangemeldete Kontrollen öffnen und somit das Zusatzprotokoll zum Atomwaffensperrvertrag aussetzen.



Unterdessen drängte US-Außenministerin Condoleezza Rice am Wochenende die Sicherheitsratsmitglieder mit Vetorecht (vor allem Russland und China), Druck auf den Iran auszuüben. Den möglichen Gang vor den UN-Sicherheitsrat nach der Wiederaufnahme der Uranumwandlung in Isfahan bezeichnete sie als eine "angemessene Option". Für Aufsehen sorgte auch Rices Vorgänger Colin Powell, der im Gegensatz zur Bush-Administration keine militärische Option in der Iran-Politik sieht.