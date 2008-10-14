Iran: Kritik an Regierung

Ahmadinejad selbst hat noch nicht offiziell erklärt, ob er sich bei der Wahl im Juni erneut um den Posten bewerben will, doch seine Kandidatur gilt unter Insidern in Teheran als sicher. Für seine Wiederwahl benötigt er jedoch den Zuspruch der Revolutionsgarden und das Wohlwollen der Kleriker, allen voran Irans geistliches Oberhaupt Ali Khamenei. Ob Karroubi Chancen hat, hängt vor allem davon ab, ob der ehemalige Staatspräsident Mohammad Khatami eine erneute Kandidatur wagt. In diesem Fall wären die Reformer gespalten, Ahmadinejads Chancen steigen.



Khatami meldet sich nun mit ebenfalls harscher Kritik an der Regierung zurück: "Vor allem die wüsten Drohungen gegenüber Israel und die Leugnung des Holocausts erzürnen mich. Ist das etwa aktive Diplomatie, solch unüberlegte Standpunkte einzunehmen, die den Iran teuer zu stehen kommen und das Leben nur noch härter machen?", fragte er. Seine Kandidatur lässt er - genauso wie der ehemalige Atomunterhändler Hassan Rowhani - noch offen.