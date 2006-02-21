Iran will nicht mehr mit EU über Atomprogramm verhandeln

Russland und der Iran haben unterdessen ihre Gespräche über das Atomprogramm Teherans am Dienstag in Moskau fortgesetzt.



Die erste Runde der Gespräche über das Angebot Moskaus, Uran für den Iran auf russischem Boden anzureichern, war am Montag ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Der russische Vorschlag gilt als derzeit aussichtsreichster Weg, um Sanktionen des UNO-Sicherheitsrats und damit eine Verschärfung des Konflikts mit Teheran zu vermeiden.