Iran will Nordkorea ködern

Die iranische Führung verspricht sich mit diesem "unmoralischen Angebot" vor allem einen strategischen Nutzen. Einerseits hätte der islamische Gottesstaat technische Vorteile, da die iranische Mittelstreckenrakete "Schahab-3" auf einer nordkoreanischen Entwicklung beruht, zum anderen hegt die Regierung die Hoffnung, dass Nordkorea mehr Zeit hätte, eine Einigung im Atomkonflikt mit der IAEO zu überdenken. Der Iran fürchtet, dass er bei einem Konsens zwischen Nordkorea und dem Westen noch mehr ins Abseits manövriert werden könnte.



Assefi erwartet "faire" Verhandlungen



Unterdessen forderte der sichtlich zufriedene iranische Außenamtssprecher Hamid Reza Assefi bei einer Pressekonferenz zum Atomstreit am Sonntag "faire Verhandlungen" seitens der EU-3. Diese dürften von keiner "Politik des Zwanges" gegenüber dem Iran gekennzeichnet sein. Debatten über die Rolle Russlands seien reine "Medienspekulation", da noch kein konkretes Angebot vorliege.