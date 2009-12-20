Iranischer Großayatollah Montazeri gestorben

Der prominenteste regierungskritische Geistliche des Iran hatte Kritik am Umgang der Behörden mit den Demonstranten gegen die Wiederwahl von Präsident Mahmoud Ahmadinejad geübt. Der Regierung in Teheran hat Montazeri wiederholt "Diktatur" im Namen des Islam vorgeworfen.



"Hossein Ali Montazeri starb vergangene Nacht in seinem Haus," meldete IRNA. Er lebte in der Stadt Qom (Ghom), südlich von Teheran. Montazeri ist Sonntag in der Früh entschlafen, teilte sein Enkel Nasser Montazeri mit.



Montazeri war einst von Revolutionsführer Ayatollah Khomeini zum Nachfolger bestimmt worden. Doch kurz vor dessen Tod im Jahr 1989 fiel er in Ungnade, weil er die damaligen Massenhinrichtungen kritisierte. Er musste jahrelang im Hausarrest verbringen.