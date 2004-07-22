Irland benennt Finanzminister

McCreevy habe zu Irlands wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung in den vergangenen Jahren viel beigetragen, wurde der Finanzminister von Premier Bertie Ahern gewürdigt. Er wird im Herbst eine größere Regierungsumbildung vornehmen. McCreevy (54) ist seit sieben Jahren Finanzminister und wird ab 1. November den irischen Kommissar David Byrne (Gesundheit und Verbraucherschutz) ersetzen.



So gut wie fix ist auch, dass der belgische Kommissar Philippe Busquin (Forschung) Ex-Außenminister Louis Michel weichen muss. Dieser gehört nach der Regierungsumbildung zu Wochenbeginn nicht mehr der Koalition an.