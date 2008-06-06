Irland: Gegner des EU-Reformvertrags in Führung

35 Prozent der Befragten bezeichneten sich der Umfrage zufolge als noch unentschlossen. Die Volksabstimmung findet am kommenden Donnerstag (12. Juni) statt.



Während in allen anderen EU-Staaten die Parlamente oder Regierungen den Reformvertrag annehmen können, ist Irland das einzige EU-Land, in dem per Referendum entschieden wird. Der Reform-Vertrag soll Anfang 2009 in Kraft treten. Dafür ist jedoch die Zustimmung aller 27 EU-Länder Voraussetzung. Wenn ihn nur eines zurückweist, ist er hinfällig. (APA)



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