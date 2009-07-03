Ironisch abgefederte Melancholie

Konzertübertragungen gehören seit eh und je zu den fixen Bestandteilen des Radioprogramms - aber es gibt keinen Grund, dieses "Format" reformieren zu wollen. Es ist ja schön, wenn einem ein Konzert in die Wohnung geliefert wird. Am Donnerstagabend wurde zum Beispiel auf Ö1 ein wunderbarer Liederabend übertragen, der heuer bei der Schubertiade Schwarzenberg aufgezeichnet worden ist: Der Bariton Gerald Finley sang - von Julius Drake begleitet - Heine-Vertonungen von Robert Schumann.