Irrelevante Diskussionen

Ein David Trezeguet ist nicht im Kader der Franzosen, Raúl fehlt bei den Spaniern, die Türken verzichten auf Halil Altintop. Dass bei Österreich Andreas Dober und Franz Schiemer fehlen, ist für die Aussortierten zwar bedauerlich, aber international wird es kaum für Diskussionen sorgen.
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Warum auch. Der Bekanntheitsgrad der beiden hält sich im Ausland in Grenzen, ihr Können im internationalen Vergleich auch. Diese Tatsachen sollte man nicht vergessen. Wahrscheinlich ist es sogar egal, wer spielt. Der Unterschied zwischen Dober und Standfest wird nicht zu sehen sein, wenn ihnen ein Spieler Marke Trezeguet gegenübersteht. Aber richtig, der ist ja gar nicht dabei.