Irrelevante Diskussionen

Warum auch. Der Bekanntheitsgrad der beiden hält sich im Ausland in Grenzen, ihr Können im internationalen Vergleich auch. Diese Tatsachen sollte man nicht vergessen. Wahrscheinlich ist es sogar egal, wer spielt. Der Unterschied zwischen Dober und Standfest wird nicht zu sehen sein, wenn ihnen ein Spieler Marke Trezeguet gegenübersteht. Aber richtig, der ist ja gar nicht dabei.