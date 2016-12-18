IS bekennt sich zu Attentat

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat sich zu dem schweren Selbstmordanschlag auf Soldaten in der jemenitischen Hafenstadt Aden bekannt. Die Jihadisten übernahmen über ihr Sprachrohr Amak die Verantwortung für die Tat.

Meldungen aus Krankenhäusern zufolge stieg die Zahl der Todesopfer inzwischen auf 49. Viele weitere Menschen seien verletzt worden.

Der Attentäter sprengte sich in der Nähe einer Militärbasis in die Luft, als die Soldaten ihren Sold abholten.