iSi: Gutes Geschäft mit Luft

Vor kurzem wurde ein Großauftrag im Umfang von 1,4 Mrd. Schilling vom US-Konzern TRW, Modullieferant für die Kfz-Industrie, eingefahren. Zum Gruppenumsatz, der heuer knapp unter 1 Mrd. Schilling liegen soll, trägt die Airbag GmbH rund 30% bei, sagte Christian Pochtler, Eigentümer der iSi-Gruppe am Freitag vor Journalisten. Derzeit würden im Werk Wien Strebersdorf täglich 60.000 Druckbehälter produziert, womit 30.000 Kfz weltweit bestückt würden, sagte Dietmar Schäfer, Geschäftsführer der iSi Airbag.



Wichtigster Ertragsbringer der Gruppe ist jedoch der Consumerbereich, der die Herstellung von Schlagobers-, Saucen- und Sodageräten umfasst. Mit 500.000 Geräten und 100 Millionen Kapseln pro Jahr würde die Hälfte des Gruppenumsatzes erwirtschaftet, erklärte Pochtler. Drittes Standbein der Gruppe ist die Produktion von Druckgasbehältern für das Rettungswesen, Brandschutz oder Medizinindustrie.



Der Exportanteil der Gruppe liege bei 92%, bei einer "guten zweistelligen Umsatzrendite" sei das Ergebnis in den vergangenen Jahren überproportiional gewachsen.