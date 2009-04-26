Island wird rot-grün

Ministerpräsidentin Johanna Sigurdardottir (Sozialdemokraten) kann laut dem vorläufigen Endergebnis künftig mit einer Parlamentsmehrheit von 34 der 63 Abgeordneten im Althingi in Reykjavik weitermachen. Die Wahlbeteiligung war mit 85,1 Prozent etwas höher als vor zwei Jahren.



Die Sozialdemokraten erreichten 29,8 Prozent (+3,0), die Konservativen 23,7 (-12,9). Die Linksgrünen kamen auf 21,7 Prozent (+7,4), die Bauern auf 14,8 (+3,1). Gut schnitt auch die Bürgerbewegung ab (7,2 Prozent). Die Liberalen wurden ebenso abgestraft wie die Konservativen: Sie erreichten nur 2,2 Prozent, was einem Minus von -5,1 Prozentpunkten entspricht.