Israel beging Holocaust-Gedenktag

Anstelle von Vandalismus komme es vermehrt zu Anschlägen und Schüssen auf Juden. Ein neues Phänomen in Amerika und Europa sei die Verbreitung eines "intellektuellen Antisemitismus" unter Akademikern.



Alte antijüdische und antisemitische Vorurteile würden fast unbemerkt in die Kritik gegen Israel oder in jüngster Zeit sogar gegen den Irak-Krieg der Amerikaner eingebracht, indem ständig auf die wenigen jüdischen Berater und Beamten in der amerikanischen Regierung verwiesen werde. So werde die Vorstellung einer "jüdischen Weltverschwörung" erneuert, wie sie von der einstigen zaristischen Geheimpolizei Anfang des 20. Jahrhunderts in dem antisemitischen Machwerk "Die Protokolle der Weisen von Zion" erfunden worden sei.



In Israel beginnen die Tage mit Sonnenuntergang. Deshalb fand zum Auftakt der traditionellen Gedenkfeier Montag Abend in der Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem die zentrale Zeremonie mit Beteiligung der Staatsspitze statt. Sechs Holocaust-Überlebende, ursprünglich aus Frankreich, Polen und Ungarn, entzündeten Fackeln zum Gedächtnis an die sechs Millionen ermordeten Juden. Wegen ihres hohen Alters, zwischen achtzig und neunzig, ließen sie sich bei der Zeremonie von ihren Enkeln begleiten.



Dienstag heulten in ganz Israel um 10 Uhr Vormittag zwei Minuten lang die Luftschutzsirenen. Es ist üblich, dass dann der Verkehr zum Stillstand kommt und die Menschen schweigend eine Gedenkminute einlegen.



Die zentrale Gedenkstätte Yad Vashem begeht in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Ursprünglich auf etwa 300.000 Besucher im Jahr ausgelegt, ist die Gedenkstätte mit einer "Allee der Gerechten", einem "Gedenkzelt", Museen, Skulpturen, einem "Tal der zerstörten Gemeinden" und Forschungsinstituten dem Ansturm der jährlichen zwei Millionen Besucher nicht mehr gewachsen. Umfassende Umbauarbeiten, darunter die Errichtung eines neuen unterirdischen Museums, sollen im Jahr 2005 abgeschlossen sein. APA



Katzav gedenkt in Polen



Mit einem Staatsbesuch in Polen gedachte der israelische Präsident Mosche Katzav Dienstag und Mittwoch des Völkermordes an den Juden. Gestren, Dienstag, nahm Katzav zusammen mit jüdischen Jugendlichen aus aller Welt am "Marsch der Lebenden" zwischen den ehemaligen Konzentrationslagern Auschwitz und Birkenau teil. Heute, Mittwoch, finden die Gedenkfeiern für den Aufstand im Warschauer Ghetto vor 60 Jahren statt.