Israel: Kadima vorne, aber rechte Mehrheit

Sowohl Livni als auch Netanyahu haben den Wahlsieg bereits für sich beansprucht. Livni forderte Netanyahu nach der Bekanntgabe der ersten Teilergebnisse auf, mit ihr an der Spitze eine "Regierung der nationalen Einheit" zu bilden.



Die Schwierigkeit der Regierungsbildung in Israel liegt im System. Insgesamt gibt es 120 Sitze im Parlament. Die absolute Mehrheit von 61 Sitzen hat noch nie eine Partei in der Geschichte Israels seit 1948 erreicht.



Nachdem der Verkündung des offiziellen Wahlergebnisses hat Staatschef Shimon Peres sieben Tage Zeit, um zu entscheiden, wer am ehesten zur Bildung einer Regierung in der Lage ist. In der Regel ist es der Vorsitzende der Partei, die bei der Wahl die meisten Stimmen erzielt hat.



Dritte Kraft in der Knesset wurde den Teilergebnissen zufolge die Partei Israel Beitenu des Nationalisten Avigdor Lieberman mit 15 Mandaten, ein Zugewinn von vier Sitzen. Die Arbeitspartei von Ehud Barak stürzte von 19 auf 13 Sitze ab - das schlechtesten Ergebnis ihrer Geschichte. Mit der Unterstützung von Lieberman und anderen rechtsgerichteten und religiösen Parteien könnte Netanyahu eine Mehrheit von 63 bis 46 der 120 Abgeordneten in der Knesset erreichen und damit neuer Ministerpräsident werden.