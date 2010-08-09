Israels Außenminister holte freigelassenen Landsmann in Wien ab

Jerusalem/Wien. Rafael Haddad aus Israel war im März in Libyen verhaftet worden. Die Behörden hielten ihn für einen Spion, er selbst wollte das jüdische Erbe im Wüstenstaat fotografisch dokumentieren. Der Fall wurde von Israel geheim gehalten, während man hinter den Kulissen über die Freilassung des Mannes verhandelte. Am Montag hat ihn der israelische Außenminister Avigdor Lieberman in Wien abgeholt.