Israels Außenminister holte freigelassenen Landsmann in Wien ab

Jerusalem/Wien. Rafael Haddad aus Israel war im März in Libyen verhaftet worden. Die Behörden hielten ihn für einen Spion, er selbst wollte das jüdische Erbe im Wüstenstaat fotografisch dokumentieren. Der Fall wurde von Israel geheim gehalten, während man hinter den Kulissen über die Freilassung des Mannes verhandelte. Am Montag hat ihn der israelische Außenminister Avigdor Lieberman in Wien abgeholt.
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Nach Angaben der israelischen Botschaft in Österreich traf Lieberman Haddad bereits am Sonntagabend am Flughafen Wien Schwechat. Am Montag in der Früh seien sie gemeinsam nach Tel Aviv abgeflogen, hieß es weiter.
Martin Schlaff "hat in der Angelegenheit geholfen", teilte der israelische Botschafter Aviv Aharon Shir-On auf APA-Anfrage mit. Der österreichische Geschäftsmann hatte Haddad in seinem Privatflugzeug von Libyen nach Wien gebracht, verlautete der israelische Rundfunk.