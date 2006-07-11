Israels Präsident in Nöten

Die Bitte um einen Job bekräftigte die Frau mit einer kleinen Drohung. Sie verlangte eine halbe Million Dollar (391.298 Euro). Im Gegenzug wolle sie darauf verzichten, gegen Katzav eine Klage wegen "sexueller Belästigung" einzureichen. Sie besitze zudem Tonbänder mit Mitschnitten ihrer "intimen Gespräche" mit dem Staatsoberhaupt.



Vor einer Woche bat Katzav den Generalstaatsanwalt Menachem Mazuz um Rat. Der Präsident legte den Fall dar und übergab Mazuz eine schriftliche Zusammenfassung der Vorgänge.



Der Fall war zunächst eher mysteriös. Denn der Präsident dementierte, mit dem Generalstaatsanwalt über eine Mitarbeiterin gesprochen zu haben. Wenig später jedoch bestätigte Mazuz vor der Presse, vom Präsidenten über diesen Fall informiert worden zu sein. Jetzt müsse er das Belastungsmaterial prüfen.



Die betroffene Frau äußerte sich gegenüber der Zeitung "Yedioth Ahronoth" ausweichend: "Ich werde bei Zeiten sagen, was zu sagen ist." Sie wurde gefragt, ob sie den Staatspräsidenten erpressen wollte und ob sie von ihm sexuell belästigt worden sei. Mitarbeiter des Präsidialamts erzählten, dass die Frau öfters den Präsidenten in der Mittagszeit besucht habe, während seiner Ruhepause.



Als die Affäre am Samstagabend aufflog, glaubten politische Beobachter zunächst, dass da eine Schmutzkampagne gegen den Präsidenten gestartet worden sei, weil er nach dem Ende seiner siebenjährigen Amtszeit in die Politik zurückkehren könnte. Dem ehemaligen Likud-Abgeordneten wurde unterstellt, das Amt des Ministerpräsidenten anstreben zu wollen.