ISS: Reinigung und mehr

Der Umsatz von ISS Österreich ist im Geschäftsjahr 2001 um mehr als 10% auf 98,56 Mill. Euro gestiegen, das EBIT legte um gut 8% auf 6,17 Mill. Euro zu, gab die Geschäftsführung Donnerstag vor Journalisten bekannt. Das Unternehmen habe sich vom einfachen Gebäudereiniger ("Gebäudereinigung O. Marischka") zum Anbieter von hochspezialisierten Facility Services (Instandhaltung, Sicherheitsdienste, Flugzeugreinigung etc.) entwickelt.



Der Mutterkonzern, die dänische ISS A/S, ist nach eigenen Angaben der welweit führende Anbieter von Gebäudedienstleistungen. Der Umsatz des an der Börse in Kopenhagen notierten Konzerns betrug 2001 rund 4,69 Mrd. Euro (plus 21%), das EBIT erhöhte sich um 12% auf 219,62 Mill. Euro. In den vergangenen zwei Jahren hat ISS 121 Firmen übernommen. "Jetzt treten wir auf die Bremse, damit sich das konsolidiert", beschrieb Michael Maximilian, Geschäftsführer von ISS Servicesystem, die Zukunftspläne. Eine der Hauptstrategien sei nun die Bildung von strategischen Partnerschaften mit Kunden wie Magna oder ÖBB.



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