Ist das alles echt?

Das ist natürlich eine herbe Überraschung aus der Kategorie "Ah geh!". Wer sich freiwillig mit der wohl unfassbarsten Sendung des an Tiefpunkten nicht gerade armen Privatfernsehens einlässt, muss unter Umständen damit rechnen, dass er in der Öffentlichkeit nicht mehr wirklich für voll genommen wird. Auf der anderen Seite muss man natürlich fragen: Wer würde Herrn Werner sonst kennen - der laut seiner Homepage als "Künstler"-Agent werkt (sein "Topstar" ist Mausi Lugner, die er auf seiner Seite übrigens unbekleidet abbildet). Die Antwort ist: kein Mensch - und dieser Verlust wäre für das kollektive Gedächtnis Österreichs vermutlich verschmerzbar.



Interessant dabei ist, dass ATV die nun vakante Stelle "nachbesetzt" und Jaqueline Lugner somit einen neuen "Schwiegersohn" vorsetzt (offenbar nur im Fernsehen, soweit bisher bekannt). Dieser "Austausch", der nur in der medial verbreiteten Wirklichkeit vollzogen wird, jedoch wohl nicht in der Realität, wird manche verwundern. Jene nämlich, die dachten, die sind alle wirklich so wie im Fernsehen - so ohne Drehbuch und alles. Tja: Das stellt jetzt natürlich so manche Welt auf den Kopf.