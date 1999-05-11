Ist das Land reif für eine Staatspräsidentin?

Zunehmende Chancen, zur ersten Staatspräsidentin Italiens gekürt zu werden, räumen politische Beobachter der 63jährigen Innenministerin Rosa Russo Jervolino ein. Laut jüngster Umfragen



würden 21 Prozent der Wahlmänner im römischen Parlament die Spitzenpolitikerin der katholischen Volkspartei (PPI) gern zur Staatschefin wählen. Jervolino, ehemalige Schul- und Sozialministerin,



zählte zu den angesehensten Persönlichkeiten der vor sechs Jahren aufgelösten Democrazia Cristiana, der Partei, der sie im Jahr 1954 beigetreten war.



Die aus Neapel stammende Jervolino, Witwe und Mutter von drei erwachsenen Kindern, hat familiäre Beziehungen zu Österreich. Ihr Großvater mütterlicher Seite stammte nämlich aus Wien. Im Oktober des



vergangenen Jahres wurde sie von Regierungschef Massimo D'Alema zur ersten Innenministerin in Italien ernannt. In dieser Rolle hat sie turbulente Zeiten hinter sich. Jervolino, seit Monaten in



vorderster Front im Kampf gegen Kriminalität und organisiertes Verbrechen, ist dieser Tage mit der humanitären Hilfsaktion "Regenbogen" in Albanien voll im Einsatz.



Der Innenministerin werden bei der Präsidentenwahl große Chancen eingeräumt, da ihre Volkspartei, die den gemäßigten Pol in der Regierungskoalition "Ölbaum" repräsentiert, den Posten des Staatschefs



beansprucht, nachdem der Post-Kommunist Massimo D'Alema · Ex-Chef der Demokratischen Linken (DS, stärkste Regierungspartei) · die Führung der Regierung übernommen hat. Die Wahl eines Katholiken sei



laut der Volkspartei notwendig, um in den italienischen Staatsinstitutionen das nötige Gleichgewicht zwischen Laizisten und Katholiken zu bewahren. Jervolino muß jedoch mit der Konkurrenz ihres



Parteikollegen Nicola Mancino rechnen, der als amtierender Senatspräsident ebenfalls für den Posten des Staatschefs ins Gespräch gekommen ist.



Eine andere Frau, die für den Präsidentenposten in Erwägung gezogen wird, ist die EU-Kommissarin für humanitäre Angelegenheiten Emma Bonino. Würde der italienische Staatschef von den Bürgern



direkt gewählt, würde Bonino sehr wahrscheinlich Italiens höchstes politisches Amt erobern. Meinungsumfragen zufolge würde Bonino 42 Prozent der Stimmen erhalten, sollte heute die Direktwahl des



Staatspräsidenten eingeführt werden. Da der Staatschef in Italien jedoch immer noch vom Parlament mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit gewählt wird, hat Bonino wenig Chancen, von Brüssel nach Rom zu



ziehen. Die 50jährige Bonino, die sich für Frauenrechte, Abtreibung und Ehescheidung stark machte, ist mit der Opposition katholischer Kreise konfrontiert, die ihre Kandidatur mit einer



scharfen Kampagne boykottieren.



Eine dritte Frau hat politischen Beobachtern zufolge einige Aussichten, in den römischen Quirinalpalast einzuziehen: Tina Anselmi, im Jahr 1964 erste Ministerin der italienischen Republik. Da die



71jährige Anselmi zu den Spitzenpolitikerinnen der katholischen Volkspartei zählt, könnte sie zahlreiche Stimmen im Parlament gewinnen.



Gute Chancen werden aber auch Reformenminister Giuliano Amato eingeräumt, da sich der neue italienische Staatspräsident in den nächsten Monaten vor allem mit Verfassungsreformen



auseinandersetzen muß. Amato, der zu Italiens angesehensten Verfassungsexperten zählt, gilt vor allem in linksorientierten Kreisen als geeignetster Kandidat für das Präsidentenamt. Amato, der 1993



eine Expertenregierung führte, ist der Autor eines Entwurfs zur Wahlrechtsreform, den das Kabinett D'Alema übernommen hat. Ihm verdankt Italien die lebhafte Debatte über die Möglichkeit, erstmals



eine Frau zur Staatschefin zu wählen. Im vergangenen November hatte sich Amato entschlossen dafür ausgesprochen, eine Politikerin zur Präsidentin zu wählen.