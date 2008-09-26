Ist der Wahlkampf schuld?

Wirklich schwach war jedoch die Fritz-Plasser-Parodie, die zwar ein paar billige Gags zu Lasten der Augenstellung des Politikwissenschafters enthielt, wirklich vom Sessel zu reißen vermochte die zudem heillos überlange Nummer jedoch nicht. Dazu kommt noch, dass eine wirklich widerliche Bezeichnung für Homosexuelle auch dann nicht besser wird, wenn sie nicht am Kameradschafts-Stammtisch, sondern an Dorfers Stehpult verwendet wird. Alles in allem eine eher enttäuschende Angelegenheit, die sich aber mit dem Ende des Wahlkampfs sicher wieder auf das übliche Niveau heben wird.