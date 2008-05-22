IT-Ausgaben wachsen trotz Krise

Das Marktforschungsunternehmen IDC geht davon aus, dass die IT-Ausgaben der Unternehmen 2008 in den USA um rund vier Prozent steigen werden.



Global sagt IDC ein Budgetzuwachs von 5,7 Prozent voraus. In beiden Fällen würde die Wachstumsrate um zwei Prozentpunkte sinken.