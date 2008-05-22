IT-Ausgaben wachsen trotz Krise

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online
Die Krise in der amerikanischen Wirtschaft ist für IT-Manager kein Grund, schwarz zu sehen. Die Zahlen scheinen ihnen recht zu geben.
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Das Marktforschungsunternehmen IDC geht davon aus, dass die IT-Ausgaben der Unternehmen 2008 in den USA um rund vier Prozent steigen werden.
Global sagt IDC ein Budgetzuwachs von 5,7 Prozent voraus. In beiden Fällen würde die Wachstumsrate um zwei Prozentpunkte sinken.