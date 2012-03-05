IT-Preis für kreative Schüler

Wien. Wer sind die Computertalente des Landes? Wie kreativ geht Österreichs Jugend mit IT um? Welche Fähigkeiten schlummern im heimischen IT-Nachwuchs? Einzelne Antworten auf Fragen wie diese wird auch in diesem Jahr der Wettbewerb "computer talents austria '12" bringen. Für die jungen Teilnehmer im Alter von 6 bis 20 Jahren geht es dabei nicht nur um Ruhm und Ehre - sondern auch um Geld- und Sachpreise.



Bereits zum 27. Mal ist beim jährlichen Wettbewerb, den die Österreichische Computer Gesellschaft und das Unterrichtsministerium ausschreiben, Kreativität im Umgang mit Informatik gefragt. Bewusst auf konkrete Vorgaben verzichtend, ist auch heuer wieder eine große Bandbreite an Themen zu erwarten - von der Gestaltung eigener Webseiten über die Anwendung von Programmierkenntnissen zur Erstellung eigener Spiele oder Applikationen bis hin zu Projekten, die sich auf andere Weise mit der Informatik befassen.



Dabei werden sowohl Einzelarbeiten als auch Projekte von Gruppen oder Klassen um Auszeichnungen konkurrieren. Rund 400 Schüler und Schülerinnen stellten so im Durchschnitt der vergangenen Wettbewerbe ihre Fähigkeiten unter Beweis, um von der Jury, die aus Wirtschaft und dem Bildungsbereich gewählt wird, bewertet zu werden.



Teilnahmeberechtigt sind alle Schülerinnen, die frühestens 1992 geboren wurden und weder in der Informationstechnik tätig sind oder ein Informatikstudium betreiben. Einreichschluss ist der 13. April 2012.



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