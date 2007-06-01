IT-Profis bleiben lieber in Osteuropa

Kaum Abwanderung in den Westen. | Fachkräfte kehren bereits wieder heim.
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Bukarest. Die von der österreichischen Wirtschaft heiß herbeigesehnte "zweite Welle" an Fachkräften aus dem Osten könnte zumindest im Bereich der Informationstechnologien (IT) ausbleiben. Den Computer-Experten bieten sich mittlerweile genügend Chancen im eigenen Land. So manchen zieht es bereits wieder in die Heimat zurück.
Christian Rosner, Vorstand beim an der Wiener Börse gelisteten IT-Dienstleister S&T, bringt es auf den Punkt: "Es ist einfach für IT-Fachleute nicht attraktiv, nach Österreich zu gehen." Die in 23 Ländern tätige S&T hat gerade ein Kompetenzzentrum in Bukarest eröffnet. Geplant ist, dass internationale Kunden in die rumänische Hauptstadt kommen, um maßgeschneiderte, komplexe IT-Produkte vor einem möglichen Kauf auszuprobieren.
Um die riesige Nachfrage nach Computer-Profis halbwegs stillen zu können, hat sich Rumänien eine zugkräftige Maßnahme einfallen lassen: Für Software-Programmierer macht die Einkommensteuer lediglich 16 Prozent aus. Angesichts dessen lockt das höhere Lohnniveau im Westen kaum jemand außer Landes. Ganz im Gegenteil: Laut Bogdan Cocora, Leiter von S&T Rumänien, kehren ausgewanderte IT-Experten wieder nach Bukarest zurück.
Löhne verdoppelt
Zwar verdienen IT-Fachkräfte in Rumänien nur etwa 60 Prozent des Gehalts ihrer Kollegen im Westen, diese Schere schließt sich jedoch rasch. Branchenkenner gehen davon aus, dass sich die Löhne im IT-Bereich in den vergangenen Jahren verdoppelt haben.
Angesichts des IT-Booms kommen die Universitäten kaum mit der Ausbildung von Spezialisten nach. Den eigenen Fachkräftemangel deckt die rumänische Computer-Branche über Zuwanderer aus Moldawien.