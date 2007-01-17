IT-Schnuppertag für Mädchen

Neben einem detaillierten Überblick über die einzelnen Studienrichtungen stehen auch praktische Übungen - wie beispielsweise die Erkundung des Innenlebens eines Computers - auf dem Programm.



Der "giTi-Tag" bildet den Informatikschwerpunkt der von 29.1. bis 1.2.2007 in Wien stattfindenden "Frauen in die Technik-Schnuppertage (FIT)": http://www.fitwien.at/. Das Projekt FIT wurde vor einigen Jahren ins Leben gerufen und arbeitet gemeinsam mit heimischen Schulen, Universitäten und Fachhochschulen daran, Mädchen technische und naturwissenschaftliche Ausbildungen näher zu bringen.



Nähere Informationen über den "giTi"-Tag sowie das Programm finden sich auf:http://wit.tuwien.ac.at/giti/gititag2007/