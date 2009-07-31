Italien erlaubt die Abtreibungspille

Zuvor hatte die Kirche nochmals heftig vor der Zulassung der auch unter dem Namen Mifegyne vertriebenen Abtreibungspille gewarnt. Auch mehrere Minister der Regierung von Silvio Berlusconi hatten sich gegen sie ausgesprochen.



Die Kirche lehnt die Abtreibungspille mit Verweis auf das Recht auf Leben vom Moment der Empfängnis an ab. RU 486 sei "kein Medikament, sondern ein tödliches Gift", erklärte noch wenige Stunden vor der Entscheidung Bischof Elio Sgreccia, der ehemalige Präsident der Akademie für das Leben im Vatikan.



RU 486 bietet Frauen beim Schwangerschaftsabbruch eine Alternative zum chirurgischen Eingriff. (APA)