Italien versinkt im perfekten Chaos

Nachdem die Regierung bei einer Abstimmung über einen Abänderungsantrag zur Reform am Donnerstag unterlegen ist, wurde die endgültige Abstimmung über das umstrittene Gesetz auf kommende Woche verschoben.



Premierminister Silvio Berlusconi versöhnte sich unterdessen mit seiner Gleichstellungsministerin Mara Carfagna, die am vergangenen Wochenende ihren Rückzug aus Regierung und Partei angekündigt hatte und diese Drohung doch wieder zurückzog. Gleichzeitig verschärfte er seine Angriffe gegen die Zentrumspolitiker Gianfranco Fini und Pier Ferdinando Casini.



Die beiden wollten ihn nur loswerden, um selbst die Ämter des Präsidenten und des Premiers auszuüben, sagte Berlusconi, der erst vor wenigen Tagen dem Christdemokraten Casini einen Eintritt in seine Regierung in Aussicht gestellt hatte. Jetzt will er dessen UDC nur mehr als externe Unterstützer.