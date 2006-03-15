Italiener sichern sich Kontrolle über BA-CA

Dass bei den langwierigen Verhandlungen mit UniCredit-Chef Alessandro Profumo nicht mehr herauszuholen war, weiß Fuhrmann genau. Ihr sei es darum gegangen, die Rechte der Mitarbeiter zu sichern.



Nach den Verhandlungen zwischen UniCredit, AVZ-Stiftung und Betriebsratsfonds wurde offensichtlich, dass der angeblich für die Ewigkeit bestimmte Bank-der-Regionen-Vertrag - er sicherte der BA-CA weitgehende Autonomie - ein endliches Konstrukt war.



Als Erfolg wird seitens BA-CA-Management und Betriebsrat dargestellt, dass das Osteuropageschäft des Konzerns - ausgenommen Polen - von Wien bestimmt wird. Der Standort der neu zu gründenden Ost-Subholding ist tatsächlich aber nur für die nächsten zehn Jahre garantiert. Danach kann die UniCredit ihre Zentrale für Osteuropa nach Mailand oder anderswohin verlegen.



>Profumo kann nun BA-CA umbauen>Am Gängelband