Italiens Linke in Turbulenzen

Kandidat der PD-Spitze scheitert bei Vorwahlen in Apulien. | Wien/Bari. Obwohl sowohl der Chef der demokratischen Partei (PD), Pierluigi Bersani, als auch Ex-Premier Massimo DAlema bei den Vorwahlen für die Regionalpräsidentschaft in Apulien für den Wirtschaftsprofessor Francesco Boccia Stimmung gemacht hatten, errang der bisherige Regionalpräsident Nichi Vendola einen haushohen Sieg bei überaus hoher Wahlbeteiligung. Vendola, der aus der Rifondazione Comunista kommt, bekam rund 70 Prozent von fast 200.000 abgegebenen Stimmen. Bereits vor fünf Jahren hatte Vendola sich gegen den aus der christdemokratischen Margherita-Gruppierung stammenden Boccia durchgesetzt, allerdings mit wesentlich geringerem Vorsprung .