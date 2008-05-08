Italiens neue Regierung: Die Männer des Nordens geben den Ton an

Insgesamt zeigt Berlusconis neues Kabinett eine klare Bevorzugung Norditaliens. Neben dem Regierungschef kommen 10 der 21 Ressortchefs aus diesem Landesteil, neun davon aus den beiden Regionen Lombardei und Venetien. Zentral- und Süditalien stellen dagegen nur 11 Minister. Zurückgegangen ist auch der Frauenanteil. Saßen unter Prodi noch sechs Frauen mit am Kabinettstisch, so begnügt sich Berlusconi mit vier weiblichen Regierungsmitgliedern, die die Bereiche Unterricht, Umwelt, Jugend und Gleichbehandlung abdecken, außer dem Unterrichtsministerium eher zweitrangige Ressorts.



Jeweils vier Ministerposten entfallen auf die Lega Nord und auf die postfaschistische Alleanza Nazionale, die mit Berlusconis Ex-Partei Forza Italia gemeinsam als "Volk der Freiheit" (Popolo della Liberta, PdL) in die Wahlen gegangen ist.



Zahlreich sind freilich jene - bis auf Umweltministerin Stefania Prestigiacomo - durchwegs männlichen Minister, die schon einmal in einem Kabinett Berlusconis gesessen sind. Für die Lega Nord kehren Umberto Bossi als Reformenminister, Roberto Calderoli, dessen Namen das umstrittene Wahlgesetz trägt, als Vereinfachungsminister und Roberto Maroni als Innenminister in die Regierung zurück.



Das Außenministerium übernimmt erwartungsgemäß EU-Kommissar Franco Frattini, der dieses Ressort vor seiner EU-Karriere schon einmal geführt hat, Wirtschaftsminister wird wieder Giulio Tremonti, ein ebenso enger Berlusconi-Vertrauter wie der neue Industrieminister Claudio Scajola. Er war Organisator der erfolgreichen Berlusconi-Wahlkampagne 2001 und musste als Innenminister 2002 wegen einer respektlosen Erklärung über ein Terroropfer den Hut nehmen.



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