ITS Billa Reisen 2001/02 in den schwarzen Zahlen

Der Reiseveranstalter ITS Billa Reisen will 2000/01 (per Ende Februar) ausgeglichen bilanzieren, im darauf folgenden Geschäftsjahr sollen die schwarzen Zahlen erreicht werden. 1999/2000 belief sich der Umsatz auf 450 Mill. Schilling bei einer Gästezahl von 65.000, hieß es gestern in einer Pressekonferenz.



Die Lieblingsdestinationen waren Griechenland und die Malediven. Für die kommende Saison werden die Preiserhöhungen "moderat" in einer Höhe von 2% ausfallen, sagte Geschäftsführer Werner Gielen. Buchungen können ab Sommer 2001 auch übers Internet (www.itsbilla.at) und über 100 Travel Star-Reisebüros erfolgen.