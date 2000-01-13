ITS Billa Reisen bietet Urlaub am Bio-Bauernhof

Mehrere tausend Gäste und einen Umsatzanteil von 5 bis 10% des Autoreise-Segmentes erhofft sich Udo Schröder, Bereichsleiter Autoreisen, von diesem Angebot, "das von keinem Mitbewerber kopierbar



ist", so Schröder gestern vor Journalisten anläßlich der Präsentation des vier Kataloge umfassenden Sommerangebotes.



Ein Jahr nach seiner Gründung hat der Reiseveranstalter aber auch das Flugreise-Angebot für die heurige Sommersaison deutlich erweitert. Einige Destinationen, wie Zakynthos, der Golf von Almeria in



Spanien oder Kuba im neuen Fernreise-Programm, sind nun dazugekommen. Geflogen wird verstärkt ab Wien und Salzburg sowie zusätzlich ab Linz. Die aktuellen Kataloge werden in allen Billa-



Filialen österreichweit aufliegen. Zu dem bisher einzigen ITS Billa-Reisebüro kommt im Februar ein zweites in Salzburg hinzu. Ein zweites Call Center wurde im Herbst 1999 ebenfalls in Salzburg



eröffnet.



Das Geschäftjahr 1999/2000 soll mit einer schwarzen Null abgeschlossen werden, prognostiziert Verkaufsleiter Martin Fast. Nach einem Umsatz von 200 MIll. Schilling mit rund 34.000 Gästen soll der



Umsatz im laufenden Geschäftsjahr auf etwa eine halbe Milliarde Schilling und die Zahl der Passagiere auf 65.000 klettern.