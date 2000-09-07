ITS Billa Reisen steuert schwarze Zahlen an

Innerhalb der nächsten Touristiksaison möchte der seit vergangenem Jahr in Österreich präsente Reiseveranstalter ITS Billa Reisen in die Gewinnzone gelangen.
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Für die prognostizierten 500 Mill. Schilling Umsatz mit 65.000 Gästen im der Saison 1999/2000 sei man voll auf Kurs, so Geschäftsführer Werner Gielen gestern bei der Präsentation des Winterangebotes. In der nächsten Saison sei ein 20%-iges Wachstum zu erwarten.
Rund ein Drittel der Buchungen erfolge über den Exklusiv-Vertriebspartner Österreichische Verkehrsbüros, die übrigen 66% würden über Call Center oder die beiden Reisebüros in Wien und Salzburg gebucht, sagte Verkaufsleiter Martin Fast.
Der in der neuen Billa-Filiale in Purkersdorf installierte Online-Buchungskiosk stoße auf reges Interesse, weitere Standorte in Billa-Märkten an gut frequentierten Lagen in der Wiener Innenstadt seien geplant, so Fast. Daneben soll ein Internet-Relaunch demnächst Online-Buchungen ermöglichen.