ITS Billa Reisen: Urlaub auf Kredit

In Deutschland würden den "Urlaub auf Pump" bereits TUI und Neckermann anbieten, nun sei die Zeit aber auch in Österreich reif für diese neue Vertriebsschiene, sagte Martin Fast, Verkaufsleiter für Österreich, gestern in einer Pressekonferenz.



Die Buchung selbst wird weiterhin über das Call Center von ITS Billa Reisen abgewickelt, die Ratenzahlung über Universal-Versand. Auch der aktuelle Zinssatz für den Urlaubskredit ist bei Universal-Versand zu erfragen. Die durchschnittliche Ratenzahlung liege bei 12 Monaten, maximal jedoch bei 36 Monaten. Die Nachfrage nach einer Reise auf Kredit sei bisher jedenfalls schon sehr groß, so Fast.



Eine neue Schuldenfalle?



Harald Glatz von der Arbeiterkammer Wien (AK) sieht dieses Angebot mit einem lachenden und einem weinenden Auge: "Wenn man für ein Auto einen Kredit aufnehmen kann, warum dann nicht auch für eine Reise? Andererseits ist die Verlockung schon sehr groß, hier in eine neue Schuldenfalle zu tappen," so Glatz zur "Wiener Zeitung". Denn das Auto könne man notfalls wieder verkaufen, aber der Urlaub sei vorbei. Die Sinnhaftigkeit einer Reise auf Kredit sei jedenfalls vom Zinssatz und von den Zahlungsmodalitäten abhängig.



Positives Ergebnis



Werner Gielen, Österreich-Geschäftsführer von ITS Billa Reisen und Jahn Reisen (die zweite Österreich-Reisetochter der Rewe-Gruppe), verwies stolz auf das positive Ergebnis für das vergangene Jahr. Im Geschäftsjahr 2001/02 (per Ende Oktober) stieg der Umsatz von ITS Billa Reisen um 12% auf 46 Mill. Euro, die Zahl der Gäste erhöhte sich von 80.000 auf 82.000. Für das Geschäftsjahr 2002/03 erwartet Gielen eine weitere Umsatzsteigerung um 15%. Der aktuelle Buchungseingang liege um 34% über dem des Vergleichszeitraumes 2001/02, so Gielen. Beim Ergebnis habe man schwarze Zahlen geschrieben, Details gab Gielen aber nicht bekannt.



Jahn Reisen verzeichnete ebenfalls ein Umsatzplus von 38% auf 13 Mill. Euro. Aufgrund der hohen Werbekosten habe man bei Jahn Reisen im abgelaufenen Geschäftsjahr allerdings noch rote Zahlen geschrieben, "in absehbarer Zeit" erwarte er, Gielen, aber, in die Gewinnzone zu kommen.



Die beliebtesten Mittelstrecken-Destinationen waren im vergangenen Jahr Griechenland, Spanien, Tunesien, Ägypten und die Türkei, bei Fernreisen lagen die Malediven, die Dominikanische Republik, Kuba und Mexiko auf den vorderen Plätzen. Autofahrende Urlauber bevorzugten Österreich, Kroatien, Italien, Slowenien und Ungarn.



Heuer werden Nordafrika-, Spanien- und Griechenland-Urlaube teilweise billiger, betonte Dierk Berlinghoff, Bereichsleiter Flugreisen bei ITS Billa Reisen. Allerdings würden in einigen griechischen Destinationen die Preise erhöht. In der Türkei seien die Preise stabil.