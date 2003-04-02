IU bleibt akkreditiert bis Bescheid in Kraft

Die International University (IU) in Wien, Mondscheingasse 17, ist eine von derzeit sieben in Österreich akkreditierten Privatuniversitäten. Die Akkreditierung wurde der IU im Jahre 2001 für drei Jahre gewährt.



Mitte März hat der Akkreditierungsrat nun beschlossen, die Zulassung der IU als Privatuniversität zu widerrufen. Das wurde der "Wiener Zeitung" von Elisabeth Fiorioli von der Geschäftsstelle des Akkreditierungsrates bestätigt. Der Bescheid muss jedoch von Bildungsministerin Elisabeth Gehrer unterzeichnet werden und ist erst dann gültig. "Der Bescheid tritt mit 31. Juli in Kraft, vorbehaltlich der Entscheidung der Ministerin", so Fiorioli.



Bis dahin bleibt die IU eine akkreditierte Privatuniversität und darf Grade vergeben, die anerkannt werden. Gegen die Aberkennung der Akkreditierung kann die IU, wenn der Bescheid vorliegt, Schritte einleiten.



http://www.akkreditierungsrat.at



http://www.iuvienna.edu