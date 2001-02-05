IV-Präsident Mitterbauer Vize des Arbeitgeberverbandes Europas

Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 25 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Peter Mitterbauer, Präsident der österreichischen Industriellenvereinigung (IV) und Chef des Autozulieferers Miba AG, ist seit Beginn des Jahres Vizepräsident des europäischen Arbeitgeber-Dachverbandes UNICE (Union of Industrial and Employers Confederations of Europe). Neben den Vertretern der EU-Troika sind auch die Präsidenten der italienischen Confindustria Antonio d´Amator, des Bundesverbandes deutscher Arbeitgeberverbände Dieter Hundt sowie der Niederländer Jacques Schraven UNICE-Vizepräsidenten. Der Europäische Arbeitgeber- und Industrieverband (seit 1958) hat 39 Mitgliedsverbände aus 31 Staaten.