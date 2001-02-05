IV-Präsident Mitterbauer Vize des Arbeitgeberverbandes Europas

Peter Mitterbauer, Präsident der österreichischen Industriellenvereinigung (IV) und Chef des Autozulieferers Miba AG, ist seit Beginn des Jahres Vizepräsident des europäischen Arbeitgeber-Dachverbandes UNICE (Union of Industrial and Employers Confederations of Europe). Neben den Vertretern der EU-Troika sind auch die Präsidenten der italienischen Confindustria Antonio d´Amator, des Bundesverbandes deutscher Arbeitgeberverbände Dieter Hundt sowie der Niederländer Jacques Schraven UNICE-Vizepräsidenten. Der Europäische Arbeitgeber- und Industrieverband (seit 1958) hat 39 Mitgliedsverbände aus 31 Staaten.