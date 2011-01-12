"Ja, Bub, auch der 1200-PS-Bugatti ist zu sehen . . ."

Von heute Donnerstag, bis einschließlich Sonntag, werden im Wiener Prater wieder mehr als 100.000 Besucher erwartet - auch wenn die Neuwagen-Schau heuer allein vom Volkswagenkonzern bestritten wird. VW, Audi, Skoda, Seat und Co. wollen heuer das Rekordjahr 2010 noch einmal übertreffen, in dem die Handelsorganisation Porsche Austria gut jeden dritten Neuwagen im Land auslieferte. Und, ja, Bub, natürlich ist auch der 1200 PS starke Bugatti Veyron Super Sports zu sehen. . .



Bei der "Ferien-Messe Wien" in den beiden Messehallen A und B sind zahlreiche neue Aussteller mit an Bord, darunter erstmals Serbien, Indonesien, Syrien und Libyen. Als Partnerland präsentiert sich Ungarn mit den Schwerpunktthemen Gesundheitstourismus und "Liszt-Jahr 2011", als Partnerregion stellt Oberösterreich die vielfältigen Urlaubsmöglichkeiten im Land ob der Enns vor.



Oldtimer-Szene in Österreich "brummt"



In Halle C läuft gleichzeitig erstmals die "Classic Car Show Vienna": Die Ausstellung klassischer Automobile und Motorräder wird durch einige Sonderschauen - unter anderem zur Kaufberatung der auch als Anlageobjekte hierzulande immer beliebter werdenden Fahrzeuge - ergänzt.



Eine Sonderschau zum Thema "Restaurierung" präsentiert die Bundesinnung der Kraftfahrzeugtechniker der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) in Kooperation mit Kfz-Werkstätten, Spenglern und Sattlern - wobei einzelne Restaurierungsschritte live vorgeführt und besondere Tipps und Tricks rund um die Restaurierung erörtert werden. Und der Oldtimer-Markenklub "Amicale Peugeot Autriche" sorgt dafür, dass VW bei den Neuwagen doch nicht das Monopol im Prater hat: Mitten in einer Ausstellung der Klassiker der Marke wie 304 oder 404 steht als vorweggenommene Österreichpremiere der brandneue 508 . . .