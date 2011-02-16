Ja, wenn wir alle Engerl wären . . .

Nach Jahrhunderten, deren Resultate auf dem Gebiet über Horrorvisionen à la Frankenstein nicht hinausgingen, widmet sich nun die Computerwissenschaft der künstlichen Intelligenz. Beim Schach musste sich schon mancher dem Rechner geschlagen geben. Punkto Perfektion sind Computer unschlagbar. Sie ist ihre einzige Aufgabe. Das, was den Menschen zum Menschen macht - und woran der Computer scheitert - ist jedoch genau das Nicht-Perfekte. Irrationale Intuition, Emotion, Inspiration, Fantasie, Spontaneität und Spiritualität - mit der Logik der Perfektion hat Menschlichkeit kaum etwas zu tun. All das mit dem Binärcode nachzubauen ist kaum vorstellbar. Denn ausschließlich vernünftig erklärbar ist unsere Existenz noch nie gewesen. Was uns wohl vor der Langeweile rettet.



Beruhigend, dass es nach wie vor einfacher ist, Perfektion künstlich herzustellen als das nicht ganz so Perfekte. Und ein Trost bei jedem Fehler: Er macht uns einzigartig.