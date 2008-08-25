Ja zu Bezahl-TV

TV-Konsumenten wird auf vielerlei Arten Geld abgeknöpft; das größte Paradoxon dabei ist das Berechnen von ORF-(GIS-) Gebühren für jene, die ohnehin den Bezug von ORF-Programmen bereits über Kabel-TV bezahlen. Die meisten der anderen Sender verdienen ihr Geld wiederum mit Werbe-Orgien, die stets an den spannendsten Sequenzen der Spielfilme beginnen und die Filme um bis zu 40 Minuten länger machen.Unter diesen Aspekten erscheint das anfänglich oft geschmähte Bezahl-TV in Form der vielen unterschiedlichen Premiere-Sender gar nicht mehr so ungünstig: Man erhält Neuerscheinungen, Kult-Filme oder Serien, die in bester Qualität und ohne Werbe-Nervereien abgespielt werden. So rettete etwa die Mafia-Blutoper "The Departed" mit Jack Nicholson, Matt Damon und Leonardo di Caprio das sonst eher laue Samstag-Hauptabendprogramm und machte richtig Lust auf gutes, altes Kino.